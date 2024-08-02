МЧС: Снижается число подтопленных домов в Челябинской области

По данным Росгидромета, в Челябинской области в ближайшие дни прогнозируются локальные опасные явления, сегодня на юге — дожди, грозы, град; 3—4 августа прогнозируются дожди в горнозаводской зоне. До 9 августа погода будет неустойчивой, а осадки в пределах нормы для этого периода.