МЧС: Снижается число подтопленных домов в Челябинской области

На утром 2 августа оставались подтопленными 179 (195 ранее) частных жилых домов и 341 (321) приусадебный участок.
«В трех пунктах временного размещения остаются 38 человек, в том числе девять детей. Сбросные показатели на контролируемых гидротехнических сооружениях не увеличивались», — говорится в сводке ГУ МЧС по региону.
Сложная ситуация сохраняется в Миасском городском округе и Коркинском муниципальном округе.
По данным МЧС, в восьми территориях (городах Карабаш, Копейска и Коркино, Сосновском, Еткульском, Верхнеуральском и Еманжелинском районах, а также в двух локациях Миасса) действует режим ЧС.
По данным Росгидромета, в Челябинской области в ближайшие дни прогнозируются локальные опасные явления, сегодня на юге — дожди, грозы, град;