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МЧС: Снижается число подтопленных домов в Челябинской области

Количество оказавшихся в зоне подтопления домов в Челябинской области за сутки уменьшилось, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

На утром 2 августа оставались подтопленными 179 (195 ранее) частных жилых домов и 341 (321) приусадебный участок.

«В трех пунктах временного размещения остаются 38 человек, в том числе девять детей. Сбросные показатели на контролируемых гидротехнических сооружениях не увеличивались», — говорится в сводке ГУ МЧС по региону.

Сложная ситуация сохраняется в Миасском городском округе и Коркинском муниципальном округе.

По данным МЧС, в восьми территориях (городах Карабаш, Копейска и Коркино, Сосновском, Еткульском, Верхнеуральском и Еманжелинском районах, а также в двух локациях Миасса) действует режим ЧС.

По данным Росгидромета, в Челябинской области в ближайшие дни прогнозируются локальные опасные явления, сегодня на юге — дожди, грозы, град; 3—4 августа прогнозируются дожди в горнозаводской зоне. До 9 августа погода будет неустойчивой, а осадки в пределах нормы для этого периода.