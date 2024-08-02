В Самарской области наблюдается понижение температуры воды в Волге

В последние дни Самарская область часто оказывалась во власти непогоды, и это не могло не отразиться на температуре воды в главной реке региона. Рассказываем, как обстоят дела с температурой воды в Волге в Самарской области 2 августа 2024 года.
По данным специалистов Приволжского УГМС, температура воды у берегов Самары и Тольятти выровнялась и держится на уровне +22 градусов. Это достаточно комфортная температура для купания и отдыха на воде, хотя и не самая высокая, которую можно наблюдать в летние месяцы.
В Сызрани, где недавно фиксировалась самая теплая вода в регионе, температура начала заметно снижаться. Если ранее вода в этом районе достигала +23 градусов, то теперь она опустилась ниже этого показателя. Сейчас температура едва превышает +22 градусов.
Напомним, синоптики предупреждают, что стабильность в погоде не наступит и в конце лета. Август обещает быть прохладным, с частыми дождями и грозами. Средняя температура воздуха за месяц ожидается на 0,2−0,3 градуса ниже многолетних значений.