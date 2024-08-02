Два авиарейса из Екатеринбурга задержали почти на сутки

В Кольцово задержаны два рейса. Пассажиры суден до Сургута и Барнаула застряли в екатеринбургском аэропорту почти на сутки. Об этом следует из данных онлайн-табло Кольцово.
Два самолета авиакомпании Red Wings должны были вылететь 2 августа в 1:00 и 1:10 соответственно. Долететь до городов они должны были в 2:55 и 5:40 по местному времени. Однако оба самолета задержаны.
На данный момент причина задержки неизвестна. «КП-Екатеринбург» обратилась за комментарием в пресс-службу авиакомпании, чтобы узнать ее. На момент публикации материала ответа от Red Wings получить не удалось.
Ранее транспортная прокуратура заинтересовалась задержкой рейсов в аэропорту Стригино. 31 июля задержали вылеты в Екатеринбург и Анталию.