Сегодня в Татарстане ожидается гроза

В течение дня в Татарстане прогнозируется гроза с порывами ветра 15−20 м/с. В Казани скорость ветра достигнет 15−18 м/с.
Днем температура воздуха составит от +19 до +24 градусов, а вечером и ночью с пятницы на субботу — от +10 до +15 градусов.
Сегодня на территории Республики Татарстан ожидается умеренный дождь и грозы. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.
В течение дня в Татарстане прогнозируется гроза с порывами ветра 15−20 м/с. В Казани скорость ветра достигнет 15−18 м/с.
Днем температура воздуха составит от +19 до +24 градусов, а вечером и ночью с пятницы на субботу — от +10 до +15 градусов.