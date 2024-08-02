Ричмонд
+26°
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Сегодня в Татарстане ожидается гроза

Сегодня на территории Республики Татарстан ожидается умеренный дождь и грозы. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Сейчас в Ричмонде: +26° 5 м/с 84% 756 мм рт. ст. +27°

В течение дня в Татарстане прогнозируется гроза с порывами ветра 15−20 м/с. В Казани скорость ветра достигнет 15−18 м/с.

Днем температура воздуха составит от +19 до +24 градусов, а вечером и ночью с пятницы на субботу — от +10 до +15 градусов.