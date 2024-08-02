Здоровьем жителей Хабаровского края озадачились в Закдуме региона

Было введено ограничение на присутствие несовершеннолетних в магазинах, торгующих табачной продукцией. Соответствующие поправки были внесены в краевой закон «О мерах по предотвращению вреда здоровью и развитию детей».
В регионе установлены ограничения на продажу алкоголя для определённых заведений общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и их смежных помещениях. Это правило будет действовать с 23:00 до 10:00 и вступит в силу с 1 марта 2025 года. По предварительным оценкам, около 1400 заведений в крае прекратят свою деятельность, однако тех, у кого есть лицензия на продажу крепкого алкоголя, закон не затронет.
Виктор Лопатин, председатель комитета по промышленности, предпринимательству и инфраструктуре, заявил: «Краевой закон не был эффективен в части розничной торговли. Внесённые изменения помогают честным предпринимателям и устраняют с рынка недобросовестных — владельцев фиктивных баров и “наливаек”».