Здоровьем жителей Хабаровского края озадачились в Закдуме региона

В регионе установлены ограничения на продажу алкоголя для определённых заведений общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и их смежных помещениях. Это правило будет действовать с 23:00 до 10:00 и вступит в силу с 1 марта 2025 года. По предварительным оценкам, около 1400 заведений в крае прекратят свою деятельность, однако тех, у кого есть лицензия на продажу крепкого алкоголя, закон не затронет.