Хотела избавиться от второго подбородка, но результат поверг в шок: клиника без лицензии изуродовала сибирячку

— Процедура длилась 1,5 часа. Врач проводил ее в перчатках, но без головного убора, хотя волосы и были собраны. Закончив, она заклеила раны на шее пластырем и туго перевязала эластичным бинтом. Тем же вечером мне стало плохо. Проколы кровили, а зона подбородка сильно отекла. Написала врачу, но та ответила, что так и должно быть и посоветовала затянуть бинт еще туже. Сняв бинты на третий день, увидела большую гематому. Далее меня продолжали консультировать по фото, так как врач ушла в отпуск. Лишь спустя 12 дней, когда я начала обрывать телефоны, меня согласилась принять директор. Она также проводила липоредукцию и обучала других. Ее слова меня шокировали: «Это особенность вашего организма». Кроме тейпов мне ничего не предложили. Пришлось консультироваться у пластического хирурга. Косметологи же уверяли — отек сходит до полугода.