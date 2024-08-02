Хотела избавиться от второго подбородка, но результат поверг в шок: клиника без лицензии изуродовала сибирячку

— Только сейчас понимаю, что с моей внешностью было все нормально. Я просто повелась на красивую рекламу и отзывы блогеров… — признается корреспонденту КП-Иркутск 35-летняя жительница Улан-Удэ Нина Батуева.
В прошлом году женщина загорелась идеей обрести точеный овал лица. В соцсетях она наткнулась на аккаунт популярной в городе клиники, которая предлагала всего за одну процедуру убрать навсегда второй подбородок. Липоредукцию или липосакцию подбородка обаятельные девушки в медицинской форме представляли как безопасный и малотравматичный метод. Мол, час в кресле и можете возвращаться к привычным делам. Даже боли не почувствуете!
В погоне за идеальной внешностью сибирячка собрала необходимую сумму, 36 тысяч рублей, и отправилась в ту самую клинику. Стоит ли говорить, что конечный результат шокировал сибирячку, а вместе с приданием ситуации огласки — весь интернет.
— Стильный интерьер, чистые помещения, приятное обслуживание — все это внушало доверие, — продолжает рассказывать Нина. — Тем более клиника на тот момент существовала уже 4 года. Но помню, что обратила внимание на уголок потребителя. Он был пуст.
«Наверное меняют документы», — подумала я и не придала значения. Предварительно меня не просили сдать какие-либо анализы, не узнали о хронических заболеваниях. Лишь сказали привезти с собой эластичный бинт, спросили о наличии аллергии на препараты и дали подписать какое-то согласие. При этом второй экземпляр мне на руки не выдали.
Если говорить по-простому, липоредукция — это выкачивание жира из подбородка, брылей и щек. Процесс очень схож с липосакцией: через небольшие проколы под кожу вводится стальная канюля и с помощью определенных движений, словно пылесосом, высасывается нежелательная жидкость. Для обезболивания используется местная анестезия.
— Процедура длилась 1,5 часа. Врач проводил ее в перчатках, но без головного убора, хотя волосы и были собраны. Закончив, она заклеила раны на шее пластырем и туго перевязала эластичным бинтом. Тем же вечером мне стало плохо. Проколы кровили, а зона подбородка сильно отекла. Написала врачу, но та ответила, что так и должно быть и посоветовала затянуть бинт еще туже. Сняв бинты на третий день, увидела большую гематому. Далее меня продолжали консультировать по фото, так как врач ушла в отпуск. Лишь спустя 12 дней, когда я начала обрывать телефоны, меня согласилась принять директор. Она также проводила липоредукцию и обучала других. Ее слова меня шокировали: «Это особенность вашего организма». Кроме тейпов мне ничего не предложили. Пришлось консультироваться у пластического хирурга. Косметологи же уверяли — отек сходит до полугода.
Спустя почти 3 месяца, в январе 2024 года, проколы на шее сибирячки затянулись, но под подбородком остался грубый рубец. Тогда Нина вновь обратилась к руководителю клиники. Женщину пригласили на прием и поставили инъекции, которые должны были помочь избавиться от шрама, но ситуация не изменилась. Клиентке вернули деньги за процедуру и пообещали провести лечение, но, по словам пострадавшей, позже перестали отвечать на ее сообщения и звонки, а после получения досудебной претензии и вовсе заблокировали в соцсетях.
— Пластические хирурги сказали, что в моем случае могло подойти лишь иссечение рубца, но есть риск стягивания кожи, — вздыхает Нина. — Шлифовка мне также противопоказана, так как рана относительно свежая.
Женщина признается, что приобретенный недостаток добавил ей немало проблем. Помимо комплексов из-за внешнего вида ее мучают постоянные расспросы от знакомых и друзей, ведь шрам находится на видном месте.
— В итоге врачи клиники заявили: «сама виновата!», пытаясь обвинить меня в якобы несоблюдении рекомендаций. Я же уверена в своей правоте, поэтому обратилась в суд, где буду требовать максимальную компенсацию морального вреда. Эти средства пойдут на лечение и реабилитацию.
С жалобами Нина обратилась в территориальные органы Росздравнадзора по Бурятии, а также Иркутской области. Дело в том, что не так давно второй филиал клиники открылся и в Иркутске. В итоге специалисты выяснили, что организация не имеет ничего общего с медициной и уж тем более не может принимать пациентов. То, что клиникой она не является, подтверждается официальным ответом Росздравнадзора Бурятии:
«Проведение проверок в отношении лиц, не имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности, не относится к полномочиям территориального органа».
Что означает, что лицензии на осуществление деятельности не было.
Более того, выполнение липоредукции подразумевает наличие лицензии по профилям «косметология» и «пластическая хирургия», какие у фирмы также отсутствуют. Информацию об административном нарушении передали в правоохранительные органы. Вскоре по адресу «обители красоты» выехали сотрудники прокуратуры Октябрьского района Улан-Удэ и полиции, но та неожиданно объявила «выходной»:
«Имеются предположения о том, что указанное юридическое лицо, зная, о предстоящей проверке, приняло меры по сокрытию следов осуществления незаконной медицинской деятельности, так как на момент входа в помещение, в нем отсутствовал персонал, какие-либо прайс-листы на оказание услуг, демонтирован и вывезен находившийся ранее там персональный компьютер, заблокирован доступ на сайт юридического лица, на котором ранее размещалась информация об оказании медицинских услуг. Позднее была отредактирована информация на сайте 2ГИС, где ранее также размещалась информация об оказании медицинских услуг».
Тем временем ситуация в Приангарье идентичная. Офис в центре города закрыт, а его соцсети резко опустели. Также из профилей исчезла информация о большинстве процедур. Тем временем пользователи сети обсуждают, что это не единственный скелет в шкафу руководства «прославившейся» клиники. Якобы здешние специалисты работали без высшего медицинского образования. Однако, пока это только слухи. Обращение жительницы Бурятии находится на рассмотрении в Следственном Управлении Следственного комитета России по Иркутской области. Это корреспонденту КП-Иркутск подтвердили в пресс-службе регионального ведомства.
— Проведенной прокуратурой Октябрьского района Улан-Удэ проверкой в деятельности организации выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, в целях их устроения генеральному директору внесено представление, которое находится на рассмотрении, — сообщают КП-Иркутск в пресс-службе республиканского ведомства. — Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике проводится доследственная проверка. Ее результаты находятся на контроле прокуратуры района.
Юлия Казанцева, адвокат по медицинским вопросам:
«Черным косметологам грозит уголовная ответственность».
— Для проведения хирургических операций, как минимум необходима операционная. Проводить такие манипуляции в косметологическом кабинете опасно для жизни клиента. В данном случае могут быть рассмотрены признаки преступлений, предусмотренные статьями 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей» и 159 УК РФ «Мошенничество», так как фактически организация обманывала людей, называя себя клиникой. Как подобным фирмам удается работать безнаказанно? С 2020 года контрольно-надзорные органы не могут проводить проверки юридических лиц без обращений потребителей. То есть, если жалоб нет, организация будет продолжать незаконно оказывать медицинские услуги.
— Копия лицензии на медицинскую деятельность всегда должна находится на видном для клиентов месте. Этого требует закон, — отмечает Юлия Казанцева. — Также на сайте клиники должен быть опубликован перечень врачей, указаны их образование и стаж.