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Узбекистанка Ситора Турдибекова проведет боксерский поединок с трансгендером

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Боксерша из Узбекистана Ситора Турдибекова сразится на ринге с трансгендером Линь Юйтин.

Источник: Podrobno.uz

Наша спортсменка уже успешно провела первый поединок на Олимпиаде, теперь в бою за четвертьфинал ей предстоит сразиться против представительницы Тайваня Линь Юйтин, которая родилась мужчиной.

Интересно, что в 2023 году IBA запретила тайваньской спортсменке участвовать на чемпионате мира по боксу среди женщин. Как отметили в Международной ассоциации бокса, по результатам специального тестирования на соответствие гендеру, Линь Юйтин не отвечала критериям для участия в женских соревнованиях и имела преимущество перед соперницами.

Однако Олимпийские игры в Париже организовывает не IBA, а Международный олимпийский комитет, который после «всестороннего рассмотрения “решил, что участие трансгендеров в состязании — проявление честности и справедливости.

Отметим, что вчера состоялся поединок с участием трансгендера, который закончился скандалом. Бой ⅛ финала боксерского турнира между алжирским трансгендером и итальянкой Анджелой Карини прекратился через 46 секунд — девушка отказалась его продолжать.

Итальянка покинула ринг в слезах и заявила, что удары её противницы были слишком болезненными, а её участие в Олимпиаде «несправедливо».

Иман Хелиф также, как и спортсменка из Тайваня, провалил гендерный тест в прошлом году и был дисквалифицирован на чемпионате мира.