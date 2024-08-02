Узбекистанка Ситора Турдибекова проведет боксерский поединок с трансгендером

Наша спортсменка уже успешно провела первый поединок на Олимпиаде, теперь в бою за четвертьфинал ей предстоит сразиться против представительницы Тайваня Линь Юйтин, которая родилась мужчиной.
Интересно, что в 2023 году IBA запретила тайваньской спортсменке участвовать на чемпионате мира по боксу среди женщин. Как отметили в Международной ассоциации бокса, по результатам специального тестирования на соответствие гендеру, Линь Юйтин не отвечала критериям для участия в женских соревнованиях и имела преимущество перед соперницами.
Однако Олимпийские игры в Париже организовывает не IBA, а Международный олимпийский комитет, который после «всестороннего рассмотрения “решил, что участие трансгендеров в состязании — проявление честности и справедливости.
Отметим, что вчера состоялся поединок с участием трансгендера, который закончился скандалом. Бой ⅛ финала боксерского турнира между алжирским трансгендером и итальянкой Анджелой Карини прекратился через 46 секунд — девушка отказалась его продолжать.
Итальянка покинула ринг в слезах и заявила, что удары её противницы были слишком болезненными, а её участие в Олимпиаде «несправедливо».
Иман Хелиф также, как и спортсменка из Тайваня, провалил гендерный тест в прошлом году и был дисквалифицирован на чемпионате мира.