Узбекистанка Ситора Турдибекова проведет боксерский поединок с трансгендером

Интересно, что в 2023 году IBA запретила тайваньской спортсменке участвовать на чемпионате мира по боксу среди женщин. Как отметили в Международной ассоциации бокса, по результатам специального тестирования на соответствие гендеру, Линь Юйтин не отвечала критериям для участия в женских соревнованиях и имела преимущество перед соперницами.