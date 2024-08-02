На главной площади Краснодара снова подняли флаг

В администрации города отметили, что из-за сильных порывов ветра на время огромное знамя, размеры которого 10 на 15 метров, приходится снимать, так как однажды ураганом полотно разорвало на две части и его пришлось заменить. Теперь флаг будет украшать собой центр столицы Кубани во время торжественных мероприятий и празднования красных дат.