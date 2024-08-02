На главной площади Краснодара снова подняли флаг

Некоторое время жители крайцентра могли наблюдать отсутствие полотна на флагштоке. Как сообщили в администрации города, флаг был снят из-за слишком ветреной погоды. Однако горожане отметили, что ко Дню ВДВ знамя снова появилось на своем законном месте, сообщает ИА KrasnodarMedia.
Флаг Краснодара снова гордо реет над главной площадью. Его водрузили ко Дню Воздушно-десантных войск.
В администрации города отметили, что из-за сильных порывов ветра на время огромное знамя, размеры которого 10 на 15 метров, приходится снимать, так как однажды ураганом полотно разорвало на две части и его пришлось заменить. Теперь флаг будет украшать собой центр столицы Кубани во время торжественных мероприятий и празднования красных дат.