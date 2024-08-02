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Стало известно, какие адреса попали под отключение света в Куйбышевском районе Иркутска 2 августа 2024

Отключение света произошло в Куйбышевском районе Иркутска 2 августа.

Источник: Комсомольская правда

Незапланированное отключение света произошло в Куйбышевском районе Иркутска 2 августа 2024. Как сообщает тг-канал «Свет 38» с перебоем в подачи электроэнергии столкнулась часть домов на шести улицах.

Отключение света в Куйбышевском районе Иркутска 2 августа 2024

— Под отключение попала часть домов на улицах Андреева, Баррикад, Култукская, Напольная, Потанина, Ушаковская, — поделились энергетики.

Известно, что авария произошла в 11:21. Электрики сразу выехали к месту для решения проблемы. Планируется возобновить. Подачу электричества в 15:00. Вот, что известно об отключение света в Куйбышевском районе Иркутска 2 августа 2024.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что по улице Фурье перекроют движение с 3 августа. На участке будут вестись работы на тепловых сетях.