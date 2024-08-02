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Сенсационные находки во время раскопок в Приднестровье поразили археологов: Найденный артефакт относится к III веку до н. э. — давно здесь живём

В Приднестровье археологи нашли гробницу скифского ребенка с монетой Боспорского царства.

Источник: Комсомольская правда

В Приднестровье археологи нашли гробницу скифского ребенка с монетой Боспорского царства.

Пантикапейский медный обол, как называют монету специалисты, использовался как подвеска на шее.

Монету нашли в гробнице скифского ребенка. На ней изображены лук и стрела, на другой стороне — голова сатира, персонажа древнегреческих мифов. В монете проделано отверстие.

Важность нумизматической находки в том, что монета содержит точную информацию о времени чеканки. Это позволяет определить дату погребения вплоть до нескольких десятилетий.

Артефакт позволяет определить время строительства гробницы — монета отчеканена в III веке до н. э.

В Слободзейском районе археологи исследуют скифские курганы. Уже изучено 10 гробниц, в которых найдены скифские артефакты — наконечники стрел, стеклянные бусины, бронзовые перстни, серьги и височные кольца.