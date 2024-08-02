Велопробег «Тур-де-Кранц» пройдёт в Калининградской области 1 сентября

Велопробег стартует от дворца спорта «Янтарный» в Калининграде. Участники поедут в Зеленоградск и после обеда отправятся обратно. Во время велопробега предусмотрены остановки рядом с посёлками Петрово и Холмогоровка. Колонна будет следовать по дорогам с сопровождением.