Учёный прокомментировал скандальный закон об охране Байкала

В России продолжают бурно обсуждать новую версию закона «Об охране озера Байкал». Год назад Госдума приняла его в первом чтении, но против высказались Всероссийское общество охраны природы (ВООП), академики РАН, члены Общественной палаты РФ. Учёные и общественники опасаются, что новые правила приведут к бесконтрольным сплошным рубкам леса в Центральной экологической зоне Байкала.
irk.aif.ru попросили председателя областного отделения Русского географического общества, доктора географических наук и члена Научно-экспертного совета ВООП Леонида Корытного рассказать, что происходит вокруг законопроекта сейчас. Также учёный поделился мнением о том, как нужно решать проблемы защиты от селей, развития населенных пунктов и туризма на Байкале, чтобы не нанести непоправимый вред экосистеме озера.
Не ответили, но услышали
«На обращения, которые Научно-экспертный совет направлял на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина, письменных ответов не было, — говорит Леонид Маркусович. — Но игнорировать многочисленные выступления против закона невозможно. Я думаю, именно поэтому прошёл уже год, а законопроект пока так и не выносили в Думу на второе чтение. Однако важно, чтобы экологов услышали, и законодательство об охране Байкала менялось вдумчиво и комплексно. Пока же создаётся впечатление, что кто-то хотел протолкнуть закон, из-за которого “торчат уши” не очень благовидных намерений».
Один из аргументов в пользу сплошных рубок — без них невозможно восстановить линии селезащиты, которые за последние 30 лет пришли в негодность. Угроза большого селя реальна (такой случался в 1971 году). В том числе он может «зацепить» хранящиеся в картах-накопителях отходы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Тогда в Байкал попадут миллионы тонн ядовитого шлам-лигнина.
«Есть разные способы защиты от селя, — комментирует учёный. — Один вариант — строить и ремонтировать заградительные линии. Второй, на котором сегодня остановились областные власти, — чистить русла рек и укреплять берега, чтобы селевой поток проходил по руслу. И то и другое требует рубить лес, но решение в подобных случаях должно приниматься точечно, в виде исключения. Для этого нет необходимости разрешать сплошные рубки».
Нужен компромисс
Другой аргумент, который часто звучит в дискуссиях об охране Байкала: изменения в законодательстве нужны, чтобы создать нормальные условия жизни для местного населения: по действующим законам в селах, которые находятся в границах национальных парков, очень сложно оформлять жильё, ремонтировать дороги.
«Ни один здравомыслящий человек не выступает против того, чтобы найти баланс между интересами местных жителей и защитой Байкала. Нужно и дороги строить, и очистные сооружения, и для кладбищ место должно выделяться. Но никто не доказал, что для этого нужно вырубать леса. Больше похоже на то, что такое решение проталкивают, прикрываясь спасением населения, сталкивают людей с экологами. Но это всё лукавые слова», — считает Леонид Корытный.
По его мнению, развивать поселения на берегах Байкала можно и в рамках действующего законодательства, но для этого требуется искать более сложные решения, чем «взять и вырубить».
«Нужен альтернативный проект закона “Об охране озера Байкал”, который бы учитывал, как интересы людей, так и природоохранные задачи. Нужно находить компромиссы, но это сложно. Население расколото, да ещё в Иркутской области и в Бурятии по-разному смотрят на эту проблему», — говорит представитель ВООП.
Третья сторона проблемы — развитие туризма. Внутренний туризм в России активно развивается, Байкал притягателен и для гостей из-за рубежа. Для экономики Прибайкалья это полезно, а для жителей многих прибрежных поселений туристы и вовсе главный источник дохода. Но большой поток посетителей усиливает антропогенную нагрузку на экосистему озера.
«Развивать это направление надо, но на Байкале должен быть туризм с экологическим уклоном: посещение природных территорий по экологическим тропам, а не многомиллионные отели на побережье, — уверен Леонид Корытный. — Кроме того, развитие туризма должно идти только в ногу с развитием инфраструктуры, очистных сооружений и так далее. Сегодня этого нет, при нынешней инфраструктуре даже существующая нагрузка на байкальскую экосистему чрезмерна и уже привела к негативным последствиям. Любые туристические проекты на этой территории должны быть супер-взвешенными».
Ранее «АиФ-Иркутск» не раз писали о дискуссиях вокруг законопроекта. Глава Общественного Совета при Рослесхозе Владимир Морозов призывал ориентироваться в развитии туризма на опыт Канады и Боливии. А на днях в Москве прошла пресс-конференция, на которой представители РАН, общественники и юристы, выступающие против законопроекта в его нынешнем виде, посетовали на отсутствие диалога с Госдумой.