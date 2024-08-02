Учёный прокомментировал скандальный закон об охране Байкала

«На обращения, которые Научно-экспертный совет направлял на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина, письменных ответов не было, — говорит Леонид Маркусович. — Но игнорировать многочисленные выступления против закона невозможно. Я думаю, именно поэтому прошёл уже год, а законопроект пока так и не выносили в Думу на второе чтение. Однако важно, чтобы экологов услышали, и законодательство об охране Байкала менялось вдумчиво и комплексно. Пока же создаётся впечатление, что кто-то хотел протолкнуть закон, из-за которого “торчат уши” не очень благовидных намерений».