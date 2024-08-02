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В Краснодарском крае исследователи обнаружили стоянку античных мореходов

На побережье Черного моря специалисты Института археологии РАН изучают место стоянки античных мореходов, расположенное на Малом Утрише под Анапой. Об этом сообщили в пресс-службе Краснодарского регионального отделения Русского географического общества.

Источник: соцсети

По словам руководителя Новороссийской археологической экспедиции Алексея Малышева, данный участок был отделен от цивилизации, его окружал Навагирский хребет. Раньше на том месте мореходы торговали и пополняли запасы воды.

«Выглядит эта стоянка как обычное античное поселение — остатки каменной стены. Мы в мае нашли на ее территории фрагменты амфор и древней керамики. Мы предполагаем, что в античное время на территория Малого Утриша образовывались пункты для каботажного судоходства. Мы будем искать археологические свидетельства, связанные с навигацией», — добавил эксперт.

археология