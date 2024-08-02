В Краснодарском крае исследователи обнаружили стоянку античных мореходов

«Выглядит эта стоянка как обычное античное поселение — остатки каменной стены. Мы в мае нашли на ее территории фрагменты амфор и древней керамики. Мы предполагаем, что в античное время на территория Малого Утриша образовывались пункты для каботажного судоходства. Мы будем искать археологические свидетельства, связанные с навигацией», — добавил эксперт.