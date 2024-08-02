Минобразования: линейки ко Дню знаний пройдут в Беларуси 2 сентября

Говорится, что в 2024—2025 учебном году в целом по Беларуси школы примут примерно 1 миллион 72 тысячи учащихся. За парты впервые сядут около 105 тысяч первоклассников. В ведомстве заметили, что в торжественных мероприятиях участие примут высшие должностные лица, а также руководители министерств, ведомств.