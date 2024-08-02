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Минобразования: линейки ко Дню знаний пройдут в Беларуси 2 сентября

Минобразования сказало, что линейки ко Дню знаний в школах и гимназиях Беларуси пройдут 2 сентября.

Источник: Комсомольская правда

Минобразования сообщило, что линейки ко Дню знаний пройдут 2 сентября в Беларуси. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства образования.

В ведомстве отметили, что День знаний является особенной датой для школьников, студентов, педагогов, родителей.

«Торжественные линейки, приуроченные ко Дню знаний, в школах и гимназиях Беларуси пройдут 2 сентября», — уточнили в Минобразования.

Говорится, что в 2024—2025 учебном году в целом по Беларуси школы примут примерно 1 миллион 72 тысячи учащихся. За парты впервые сядут около 105 тысяч первоклассников. В ведомстве заметили, что в торжественных мероприятиях участие примут высшие должностные лица, а также руководители министерств, ведомств.

образование