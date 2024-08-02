Хабаровчане смогут повлиять на судьбу бывшей Березовской свалки

В 2017 году завершился важный этап трансформации данного участка: технические и биологические работы по рекультивации карьера позволили вернуть в эксплуатацию более 13 гектаров земли. Однако, несмотря на эти успехи, территория бывшей свалки пока что не пригодна для использования из-за выделения биогаза. По предварительным расчетам, этот участок сможет обрести новое дыхание лишь после 2032 года.