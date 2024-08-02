Хабаровчане смогут повлиять на судьбу бывшей Березовской свалки

За это время сюда было вывезено свыше 2,4 миллиона тонн мусора, а площадь свалки достигла внушительных 13,3 гектара. В связи с этим было принято судьбоносное решение о закрытии полигона и его рекультивации, сообщает пресс-служба городского управления.
В 2017 году завершился важный этап трансформации данного участка: технические и биологические работы по рекультивации карьера позволили вернуть в эксплуатацию более 13 гектаров земли. Однако, несмотря на эти успехи, территория бывшей свалки пока что не пригодна для использования из-за выделения биогаза. По предварительным расчетам, этот участок сможет обрести новое дыхание лишь после 2032 года.
Студенты Высшей школы управления природными ресурсами Тихоокеанского государственного университета инициировали захватывающий опрос, посвященный будущему рекультивированной свалки после 2032 года.
Все желающие могут принять участие в голосовании, просто сканировав QR-код, который доступен в прикрепленном файле на сайте администрации города Хабаровска.