Новые школьные автобусы получит Хабаровский край в этом году

— В числе проблемных школы в микрорайонах Строитель и Ореховая сопка, которые сегодня находятся на нулевой стадии готовности. По этому вопросу у меня есть много претензий к министерству образования региона. Я их не скрываю и публично озвучиваю, как как все эти вопросы поднимают жители Хабаровского края, а я на их стороне, — подчеркнул глава региона. Подготовка к началу учебного года продолжается. Образовательные учреждения уже закупили 320 тысяч учебников, на что было потрачено почти 250 миллионов рублей. Кроме того, сейчас ожидается поставка в Хабаровский край 34 новых школьных автобусов — это одно из самых крупных поступлений за последние годы.