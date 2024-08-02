Новые школьные автобусы получит Хабаровский край в этом году

О подготовке школ к началу учебного года в Хабаровском крае рассказал глава региона Дмитрий Демешин в своём интервью на телеканале «Губерния». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», врио губернатора отдельно остановился на состоянии образовательных учреждений в крае и упомянул проблемные объекты.
По словам Дмитрия Демешина, сегодня перед директорами школ поставлена задача закончить все ремонты с рок до 25 августа и многие из них с этим поручением справились. Так, на сегодняшний день паспорта готовности получили 172 учебных заведения — это половина всех таких организаций Хабаровского края.
— Эту же задачу я ставил перед ответственным зампредом правительства региона по социальному блоку, в частности — по школе в Переяславке. Я требовал у Евгения Никонова отремонтировать её до первого августа, но этого так и не произошло. Сейчас туда должна поехать бригада, разбираться почему так произошло, — сказал Дмитрий Демешин в ходе интервью. Напомним, глава региона осматривал школу № 1 в селе Переяславка в ходе одной из своих инспекция районов региона. Учреждение было построено в 1985 году и теперь считается одной из самых больших на этой территории. Помимо данной школы есть и другие проблемные.
— В числе проблемных школы в микрорайонах Строитель и Ореховая сопка, которые сегодня находятся на нулевой стадии готовности. По этому вопросу у меня есть много претензий к министерству образования региона. Я их не скрываю и публично озвучиваю, как как все эти вопросы поднимают жители Хабаровского края, а я на их стороне, — подчеркнул глава региона. Подготовка к началу учебного года продолжается. Образовательные учреждения уже закупили 320 тысяч учебников, на что было потрачено почти 250 миллионов рублей. Кроме того, сейчас ожидается поставка в Хабаровский край 34 новых школьных автобусов — это одно из самых крупных поступлений за последние годы.