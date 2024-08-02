До +27° ожидается в Иркутске в субботу

Утром и днем в Тайшетском, Чунском и Усть-Илимском районах кратковременные, местами ливневые дожди, в отдельных районах грозы, утром туман.
Ветер северо-западный, северо-восточный 5−10 м/с, ночью местами порывы до 13 м/с, днем при грозах порывы 15−18 м/с, температура ночью +12,+17°, при прояснении +5,+10°, днем +24,+29°, при облачной погоде до +19°.
В Иркутске завтра переменная облачность, ночью слабый дождь, днем без существенных осадков, ветер северо-западный 3−8 м/с, температура ночью +14,+16°, днем +25,+27°.