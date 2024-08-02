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Какие дворы благоустроят до конца года в Калининграде

В мэрии назвали 16 адресов, где проведут работы.

Источник: администрация Калининграда

В этом году в Калининграде в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» ремонтируют 7 дворовых территорий:

ул. Коммунистическая, д.д.59а, 59б.

ул. Красносельская, д.д. 80, 80а, 80б.

ул. Марш. Борзова д.д. 7−11, 13−17, 19−25.

ул. Островского, д.д. 12, 13, 14.

ул. Степана Разина, д.д. 26−26а, 28; ул. Красная, д. 23−25а.

ул. Зоологическая, д.д. 53, 67−71; ул. Кирова, д. 85−87.

ул. Горького, д. 158−160, ул. Гайдара, д. 111−115.

Кроме того, по данным администрации, за бюджетные деньги приведут в порядок дворы 9 отдельностоящих домов:

ул. Адмиральская, д. 3/3а.

ул. Марш. Новикова, д. 4−6.

ул. Бородинская, д. 6.

ул. Ю. Гагарина, д. 74−76а.

ул. Линейная, д. 14−18.

ул. И. Земнухова, д. 8−10.

ул. Нарвская, д. 62.

ул. Огарева, д. 36.

ул. Кирова, д. 25−27.

Напомним, в Калининграде жители сами принимают решение, что будет в их дворе. Например, выбирают, организовать парковку или детскую площадку.

ЖКХ