Какие дворы благоустроят до конца года в Калининграде

В этом году в Калининграде в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» ремонтируют 7 дворовых территорий:
ул. Коммунистическая, д.д.59а, 59б.
ул. Красносельская, д.д. 80, 80а, 80б.
ул. Марш. Борзова д.д. 7−11, 13−17, 19−25.
ул. Островского, д.д. 12, 13, 14.
ул. Степана Разина, д.д. 26−26а, 28; ул. Красная, д. 23−25а.
ул. Зоологическая, д.д. 53, 67−71; ул. Кирова, д. 85−87.
ул. Горького, д. 158−160, ул. Гайдара, д. 111−115.
Кроме того, по данным администрации, за бюджетные деньги приведут в порядок дворы 9 отдельностоящих домов:
ул. Адмиральская, д. 3/3а.
ул. Марш. Новикова, д. 4−6.
ул. Бородинская, д. 6.
ул. Ю. Гагарина, д. 74−76а.
ул. Линейная, д. 14−18.
ул. И. Земнухова, д. 8−10.
ул. Нарвская, д. 62.
ул. Огарева, д. 36.
ул. Кирова, д. 25−27.
Напомним, в Калининграде жители сами принимают решение, что будет в их дворе. Например, выбирают, организовать парковку или детскую площадку.