Для участников Сибирского марафона в Омске приготовили 400 килограммов бананов

На Сибирском международном марафоне будет организовано 18 пунктов питания и питья и четыре пункта для освежения с лёгким душем. Об этом сообщает «ОмскРегион» со ссылкой на оргкомитет SIM.
Для участников марафона уже закупили 23 тысячи бутылок воды объёмом 0,5 литра, 400 килограммов бананов и 300 килограммов апельсинов.
Старт XXXV Сибирского международного марафона будет дан в субботу, 3 августа, в 8 утра. В его рамках состоятся забеги на 3, 21.1 и 42.195 км. Накануне в Омск прилетели бегуны из Кении и Эфиопии.
В этом году на медалях для спортсменов, пробежавших дистанции 10 и 42 километра, будут изображены две реки — Иртыш и Омь, на слиянии которых был основан Омск. Символично то, что и марафон в этом году будет проходить вдоль реки — по Иртышской набережной и набережной Тухачевского.