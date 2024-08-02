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Для участников Сибирского марафона в Омске приготовили 400 килограммов бананов

На протяжении трассы будут расположены 18 пунктов питания.

Источник: Om1.ru

На Сибирском международном марафоне будет организовано 18 пунктов питания и питья и четыре пункта для освежения с лёгким душем. Об этом сообщает «ОмскРегион» со ссылкой на оргкомитет SIM.

Для участников марафона уже закупили 23 тысячи бутылок воды объёмом 0,5 литра, 400 килограммов бананов и 300 килограммов апельсинов.

Старт XXXV Сибирского международного марафона будет дан в субботу, 3 августа, в 8 утра. В его рамках состоятся забеги на 3, 21.1 и 42.195 км. Накануне в Омск прилетели бегуны из Кении и Эфиопии.

В этом году на медалях для спортсменов, пробежавших дистанции 10 и 42 километра, будут изображены две реки — Иртыш и Омь, на слиянии которых был основан Омск. Символично то, что и марафон в этом году будет проходить вдоль реки — по Иртышской набережной и набережной Тухачевского.

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