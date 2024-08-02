Для участников Сибирского марафона в Омске приготовили 400 килограммов бананов

В этом году на медалях для спортсменов, пробежавших дистанции 10 и 42 километра, будут изображены две реки — Иртыш и Омь, на слиянии которых был основан Омск. Символично то, что и марафон в этом году будет проходить вдоль реки — по Иртышской набережной и набережной Тухачевского.