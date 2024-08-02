Пострадавшим от паводка жителям Омской области увеличили выплаты

Об этом сообщил глава региона Виталий Хоценко на своём телеграм-канале.
Как отметил губернатор, такое решение было принято в соответствии с поручением президента России Владимира Путина и решением правительства РФ.
Единовременная выплата жителям региона теперь составит 15 000 рублей вместо 10 000. Выплата из-за частичной утраты имущества вырастет с 50 000 до 75 000 рублей, из-за полной утраты имущества — со 100 000 до 150 000 рублей.
Тем, кто уже получил вышеупомянутые выплаты, доначисления произведут автоматически.