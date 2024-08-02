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Пострадавшим от паводка жителям Омской области увеличили выплаты

Жителям Омской области, пострадавшим от весеннего паводка, увеличат выплаты.

Источник: Reuters

Об этом сообщил глава региона Виталий Хоценко на своём телеграм-канале.

Как отметил губернатор, такое решение было принято в соответствии с поручением президента России Владимира Путина и решением правительства РФ.

Единовременная выплата жителям региона теперь составит 15 000 рублей вместо 10 000. Выплата из-за частичной утраты имущества вырастет с 50 000 до 75 000 рублей, из-за полной утраты имущества — со 100 000 до 150 000 рублей.

Тем, кто уже получил вышеупомянутые выплаты, доначисления произведут автоматически.