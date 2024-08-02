Екатеринбург начал активную подготовку ко Дню города. Программа

«На заседании коллегии подписал постановление о проведении Дня города Екатеринбурга — одного из самых любимых праздников жителей уральской столицы. И хотя этот год не юбилейный, отметить его нужно достойно и ярко. Общей концепцией праздника станет “300 + 1”. Первым мероприятием, посвященным годовщине рождения Екатеринбурга, будет День строителя. Он пройдет уже в следующие выходные — 10 августа», — говорится в сообщении.
День строителя пройдет в Историческом сквере. Екатеринбуржцев ждут мастер-классы, выставка техники и концерт «Дискотеки Аварии». В этот же день в парке Маяковского состоится фестиваль уличных театров «Лица Улиц». Гостей ожидает феерия карнавалов и представлений. 11 августа желающие могут посетить фестиваль Водонапорной башни.
Спортивную программу Дня города откроет марафон «Европа — Азия». В нее также включены:
- кубок России по парусному спорту (13 — 18 августа, яхт-клуб «Коматек»); фестиваль RCC EXTREME (15 — 17 августа, аллея КРК «Уралец»);
- финал легкоатлетической серии «Королева российского спорта — 2024» (15 — 18 августа, стадион «Калининец»);
- кубок России по лыжероллерам (16 −1 8 августа).
Насыщенной будет и музыкальная программа:
- в саду Вайнера с 13 по 17 августа пройдут вечера открытого рояля Green Royal Fest;
- международный фестиваль духовых оркестров откроется 15 августа в ККТ «Космос». Запланированы концерты в парке Маяковского (16 августа) и Историческом сквере (17 августа);
- хедлайнером основного концерта Дня города 17 августа в Историческом сквере станет группа Dabro.
Также в этот день запланированы возложение цветов к памятнику Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину, городская свадьба, финал конкурса красоты «Мисс Екатеринбург», выставка ретроавтомобилей, фестиваль «Бомонд». Завершится празднование в 22:00 фейерверком в акватории городского пруда.
В прошлом году Екатеринбург с размахом отметил 300-летие. Горожан радовали Леонид Агутин, REFLEX, «Банд’Эрос», «Агата Кристи», Вячеслав Бутусов, группа «Чайф», Niletto и Клава Кока, Звонкий, Milana Star, «Дискотека Авария» и многие другие. Кроме этого, власти совместно с бизнесом к юбилею успели отремонтировать парки и фонтаны, благоустроить улицы и скверы, восстановить городские стелы. Все подарки, которые Екатеринбург получил от бизнеса, взяты администрацией на содержание. На мероприятия, связанные с юбилеем Екатеринбурга, было потрачено 300 млрд рублей. В сумме учтены деньги, которые пошли на реализацию проектов, приуроченных к юбилею.