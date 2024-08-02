Екатеринбург начал активную подготовку ко Дню города. Программа

В прошлом году Екатеринбург с размахом отметил 300-летие. Горожан радовали Леонид Агутин, REFLEX, «Банд’Эрос», «Агата Кристи», Вячеслав Бутусов, группа «Чайф», Niletto и Клава Кока, Звонкий, Milana Star, «Дискотека Авария» и многие другие. Кроме этого, власти совместно с бизнесом к юбилею успели отремонтировать парки и фонтаны, благоустроить улицы и скверы, восстановить городские стелы. Все подарки, которые Екатеринбург получил от бизнеса, взяты администрацией на содержание. На мероприятия, связанные с юбилеем Екатеринбурга, было потрачено 300 млрд рублей. В сумме учтены деньги, которые пошли на реализацию проектов, приуроченных к юбилею.