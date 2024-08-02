В Новосибирск привезут 30 тонн снега

НОВОСИБИРСК, 2 августа, ФедералПресс. В Новосибирске идет подготовка к соревнованиям по сноуборду, которые пройдут в рамках фестиваля уличной культуры и экстремального спорта «Уличная классика». Для этого в город специально привезут снег. Об этом рассказали в пресс-службе департамента молодежной политики региона.