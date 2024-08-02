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В Новосибирск привезут 30 тонн снега

НОВОСИБИРСК, 2 августа, ФедералПресс. В Новосибирске идет подготовка к соревнованиям по сноуборду, которые пройдут в рамках фестиваля уличной культуры и экстремального спорта «Уличная классика». Для этого в город специально привезут снег. Об этом рассказали в пресс-службе департамента молодежной политики региона.

Источник: Соцсети

«Для соревнований на набережную привезут настоящий снег — порядка 30 тонн. Установлено будет специальное оборудование и будут досыпать новый», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что состязания будут прохолодить вечером. Спортсменам предстоит выполнить разные экстремальные трюки, в том числе классический сетап из наклонного рейла и дабл-кинка. Фестиваль станет продолжением фестиваля «Врывайся», несколько лет объединявшего различные популярные молодежные увлечения.

Напомним, что стали известны самые необычные профессии, которые набирают популярность среди жителей Новосибирска.

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