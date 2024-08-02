На археологических раскопках в Усольском районе обнаружено более 180 тысяч находок

Работы проводили на объекте «Мальта — Мост 3». Площадь раскопок составила 40 тысяч квадратных метров. Археологи вели там раскопки в течение четырех лет.
«В связи с тем, что объект попал в зону строительства автодороги, необходимо было предусмотреть полное обеспечение сохранности памятника археологии. Единственным возможным мероприятием было проведение археологических спасательных работ. Это раскопочные работы, предусматривающие полное изъятие археологического материала с целью его дальнейшего изучения», — рассказала начальник отдела археологии службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Анастасия Купцова.
Исполнителями этих работ заказчиком были выбраны археологи иркутского госуниверситета. За четыре года на «Мальте — Мост 3» ими было поднято 180 тысяч артефактов, сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области.
«На этом объекте выявлено четыре уровня. На нижнем возраст находок предварительно определен как 28−35 тысяч лет от наших дней. Верхние уровни содержат находки 12−14-тысячелетней давности. То есть между верхним и нижним уровнями — не менее 14 тысяч лет. Если это измерить поколениями, то получатся невообразимые масштабы», — отметила директор НИЦ «Байкальский регион» ИГУ Екатерина Липнина.
Коллекция артефактов, найденных при строительстве объездной автодороги Усолья-Сибирского, будет поставлена на учет в государственном музейном фонде. Хранение планируется обеспечить при Иркутском госуниверситете. Материалы будут использоваться как в научных целях, так и для предоставления музеям страны.
Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области произвела приемку охранных знаков на последнем участке. Они установлены по границам территории археологического памятника и необходимы для ограничения в будущем строительных и любых других наземных действий в огороженной зоне.