На археологических раскопках в Усольском районе обнаружено более 180 тысяч находок

«На этом объекте выявлено четыре уровня. На нижнем возраст находок предварительно определен как 28−35 тысяч лет от наших дней. Верхние уровни содержат находки 12−14-тысячелетней давности. То есть между верхним и нижним уровнями — не менее 14 тысяч лет. Если это измерить поколениями, то получатся невообразимые масштабы», — отметила директор НИЦ «Байкальский регион» ИГУ Екатерина Липнина.