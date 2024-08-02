В Новосибирске и области в августе изменится график выплат пенсий и пособий

Выплаты начнутся с 3 числа месяца, но из-за выходного дня они будут произведены досрочно. Так, семьи с детьми получат пособия 2 августа.
В перечень выплат входят:
1. Единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;
2. Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей;
3. Выплата при рождении (усыновлении) первого ребенка до 3-х лет;
4. Ежемесячные выплаты на ребенка военнослужащих.
5 августа будет произведена единая доставка ежемесячной выплаты из материнского капитала для семей с доходом до двух прожиточных минимумов на душу населения. Пособие по уходу за ребенком до полутора лет для работающих родителей будет перечислено 8 августа.
Пенсии «первого потока», которые обычно перечисляются 11 числа, будут переведены 9 августа, а «второго потока» — по графику 21 числа. Все выплаты будут произведены за июль, за исключением тех, кто получает пособие впервые.
Гражданам рекомендуется обращаться в банки для уточнения информации о зачислении средств. График доставки пенсий через почтовые отделения останется прежним. Вопросы можно задать по телефону 8 800 200 0502.