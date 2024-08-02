В Самарской области температура воздуха в августе будет ниже средних показателей

Погода в Ричмонде: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
В Самарской области местным жителям рассказали о погоде в августе 2024 года. Горожанам стоит готовиться к прохладе в последний месяц лета.
— По сведению Гидрометцентра России, средняя за месяц температура воздуха ожидается 18,1…20,7°, что на 0,2−0,3° ниже средних многолетних значений. Месячное количество осадков предполагается меньше нормы, — отмечают в ФГБУ «Приволжское УГМС».
Напомним, в выходные дни в регионе ожидается переменная облачность. В субботу, 3 августа, днем температура воздуха достигнет +22…+27 градусов, порывы ветра 8−13 метров в секунду. 4 августа местами ожидается небольшой дождь, температура воздуха от +22 до +27 градусов.