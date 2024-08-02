В Самарской области температура воздуха в августе будет ниже средних показателей

— По сведению Гидрометцентра России, средняя за месяц температура воздуха ожидается 18,1…20,7°, что на 0,2−0,3° ниже средних многолетних значений. Месячное количество осадков предполагается меньше нормы, — отмечают в ФГБУ «Приволжское УГМС».