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В Турции заблокировали Instagram

В Турции заблокировали Instagram. На официальном уровне причины и сроки блокировки не называются, передает Tengrinews.kz.

Турецкое издание Birgün сообщило, что такое решение может быть связано с тем, что соцсеть блокировала соболезнования в связи с убийством в Иране одного из лидеров палестинского движения ХАМАС Исмаил Хании.

Глава управления коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун назвав такие действия Instagram «попыткой цензуры». После этого управление информационных технологий и коммуникаций Турции заблокировало доступ к социальной сети.

«Никаких объяснений относительно того, почему была введена блокировка доступа и как долго она продлится, пока не дано».

резюмировало издание.

Напомним, что ранее Instagram заблокировали в России. Такое решение было принято после того, как компания Meta намерилась временно ослабить правила модерации и разрешить пользователям публиковать антироссийские сообщения. После этого Генпрокуратура России попросила суд признать Meta экстремистской организацией. Роскомнадзор решил заблокировать Instagram по требованию Генпрокуратуры.

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