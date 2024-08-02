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Канал живодёрки из Омска, где мучили котят, оказался фейком

Полиция проверила канал после многочисленных жалоб омичей.

Источник: Freepik

После неоднократных жалоб омичей на телеграм-канал девочки-подростка, которая на камеру всячески издевается и убивает котят, полиция проверила данную информацию. Как выяснилось — это фейк.

Ранее в социальных сетях стала распространяться информация, что в Омске появилась живодёрка, которая убивает животных различными способами, снимает весь процесс на камеру и выкладывает в телеграм-канал. Шокированные омичи массово стали подавать заявления в полицию.

В УМВД России по Омской области проверили данную информацию и выяснили, что данный телеграм-канал является фейком, созданным для привлечения внимания в сети интернет, а события, показанные в канале, не имеют отношения к Омску и Омской области.

Ранее мы рассказывали о появившейся в Омске живодёрке, которая издивается над животными.

Интернет