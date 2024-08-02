На Среднем Урале провели первую операцию по пересадке сетчатки

«Нам пришлось провести две операции. После первой операции отслойка сетчатки в центральной зоне глаза ушла, но разрыв полностью не закрылся. <…> После этого мы остановились на трансплантации собственной сетчатки с задней поверхности глазного яблока пациентки. Всё прошло успешно», — прокомментировал врач-офтальмолог МКМЦ «Бонум» Михаил Карякин.