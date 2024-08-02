На Среднем Урале провели первую операцию по пересадке сетчатки

Уникальную операцию врачи провели 65-летней женщине из Салехарда. Она обратилась за лечением по полису ОМС. У женщины диагностировали катаракту и разрыв части сетчатки. Из-за этого правый глаз пациентки практически ничего не видел, был риск полной потери зрения.
«Нам пришлось провести две операции. После первой операции отслойка сетчатки в центральной зоне глаза ушла, но разрыв полностью не закрылся. <…> После этого мы остановились на трансплантации собственной сетчатки с задней поверхности глазного яблока пациентки. Всё прошло успешно», — прокомментировал врач-офтальмолог МКМЦ «Бонум» Михаил Карякин.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области ощущается нехватка врачей: на одну опубликованную вакансию приходилось 0,9 резюме. Кроме того, губернатор Евгений Куйвашев пообщал увеличить выплаты для молодых медиков в три раза в 1 сентября.