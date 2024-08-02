В Краснодаре откроют новую BMX-площадку

«Здесь можно будет не только развивать свой навык езды на скейтборде или BMX, но и хорошо провести время с друзьями. Уверен, что новая площадка станет точкой притяжения для нашей талантливой и увлечённой молодежи», — сказал замглавы Краснодара Денис Ярченко.