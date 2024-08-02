Ричмонд
+26°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Краснодаре откроют новую BMX-площадку

Новую BMX-площадку откроют в Краснодаре у «Тропы здоровья».

Источник: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре откроют новую BMX-площадку. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Площадка находится у «Тропы здоровья» по улице Береговой и рядом с Дворцом спорта «Олимп».

Она оборудована для нескольких экстремальных видов спорта. Площадка состоит из восьми модулей для катания на скейтборде, BMX, агрессивных роликах и самокате. Высота разных горок — крутых и более пологих — здесь достигает от двух до пяти с половиной метров.

Все оборудование выполнено из дерева. Площадка находится на этапе приемки.

«Здесь можно будет не только развивать свой навык езды на скейтборде или BMX, но и хорошо провести время с друзьями. Уверен, что новая площадка станет точкой притяжения для нашей талантливой и увлечённой молодежи», — сказал замглавы Краснодара Денис Ярченко.

На площадке в будущем планируют разместить второй этап. Тогда здесь смогут заниматься экстремальным спортом и маленькие дети.

туризм и отдых