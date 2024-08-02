Воронежский губернатор показал проект реконструкции Центрального стадиона профсоюзов

Губернатор Воронежской области Александр Гусев разместил в своем телеграмм-канале ролик с визуализацией проекта реконструкции Центрального стадиона профсоюзов.
Но первом этапе подрядчик снесет имеющиеся конструкции. Сейчас проект демонтажа готов и находится на госэкспертизе. После этого начнется поиск фирмы-подрядчика. Это может занять до полугода.
Губернатор поручил четко определиться с порядком вывоза строительных материалов после демонтажа. Работоспособное оборудование обещают сохранить. График вывоза строительных отходов построят так, чтобы это не мешало жизни города и не создавало пробок в центре.
— Жителей ближайших домов уверяю: мы постараемся минимизировать неудобства при сносе стадиона. Разумеется, жилые дома никто сносить не собирается — у этих слухов нет никаких оснований. А прилегающая территория после реконструкции стадиона преобразится в лучшую сторону. Уверен, она будет радовать не только болельщиков на 15 домашних играх в год, но и жителей и гостей города — в любое время.
Губернатор представил воронежцам некоторые уже разработанные проектные решения будущего стадиона. Входные группы на стадион разместят в теле арены, а ее фасад будет мультимедийным. На нем в дни матча можно будет транслировать ролики о команде или социальную рекламу.
— Сейчас с клубом дорабатываются отдельные вопросы, связанные с музеем спорта и точками питания. Почти готовы решения по фасаду. На видео — его мультимедийная часть. Воронеж давно заслужил такую арену! — добавил губернатор.