Павлодарцу нарастили откушенный язык

«Операцию делали два дня назад, прошла она успешно. Чувствую себя хорошо. Сейчас начинаю чувствовать вкус сладкого. Сказали, что вкусовые рецепторы будут восстанавливаться полгода. Такое впечатление, что языка до сих пор нет, так как он еще не прижился. Глотать не больно, но разговаривать некомфортно. Речь должна восстановиться через 2−3 месяца после массажа. Пока буду картавить», — поделился ощущениями мужчина.