Главный синоптик Приморья Борис Кубай рассказал, когда Приморье накроет тайфун

По словам синоптика, нынешним летом высотная фронтальная зона облюбовала территории северо-восточного Китая и Приморского края. Вдоль нее на регулярной основе перемещаются с запада на восток участки приземного полярного фронта и волновые циклоны. В результате в Приморье идут интенсивные ливни, временами грозы. Это не только не позволяет водности рек нормализоваться, но и работает на каждодневное ее повышение. Учитывая, что фронтальная зона остается на прежнем месте, частота ливней пока сохранится.