Главный синоптик Приморья Борис Кубай рассказал, когда Приморье накроет тайфун

Главный синоптик Приморья Борис Кубай рассказал о «тайфунной обстановке» в крае и грядущих ливнях. Во второй декаде августа возможно зарождение очередного тайфуна, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Примгидромет.
По словам синоптика, нынешним летом высотная фронтальная зона облюбовала территории северо-восточного Китая и Приморского края. Вдоль нее на регулярной основе перемещаются с запада на восток участки приземного полярного фронта и волновые циклоны. В результате в Приморье идут интенсивные ливни, временами грозы. Это не только не позволяет водности рек нормализоваться, но и работает на каждодневное ее повышение. Учитывая, что фронтальная зона остается на прежнем месте, частота ливней пока сохранится.
Расчеты на первую декаду августа указывают на малую вероятность появления тайфуна в приэкваториальной зоне Тихого океана. Вероятно, он зародится в начале второй декады августа. В середине декады тайфун подойдет к Шанхаю. Возможно, ближе к концу второй декады он окажет влияние на погоду Приморья. Однако, у этих расчетов — относительно высокая погрешность. Данные будут еще многократно уточняться.
Напомним, тайфун GAEMI, вышедший в конце прошлой недели на территорию Китая, быстро ослабел и потерял свою силу. В Примгидромете уточнили, что он не оказал влияния на погоду в Приморском крае. Также синоптики рассказали, с какой погоды начнется август в регионе.