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В Красноярске на выходных отключат холодную воду в двух районах

Отключения будут точечными.

Источник: Reuters

В двух районах Красноярского края на выходных отключат холодную воду. Об этом сообщили в КрасКоме.

Воду отключат в Октябрьском и Железнодорожном районах. В основном, в офисных зданиях и домах частного сектора. Масштабные отключения отменили.

Так, с 6 утра 3 августа до 6 утра 4 августа холодной воды не будет в ряде домов на Северо-Енисейской и Маерчака.

А с 10 утра до 20 вечера 3 августа холодной воды не будет в ряде домов на пр. Свободный, Кравченко, красной Армии, Бабушкина, Советской, Серова и других улицах. Полный перечень адресов можно узнать в соцсетях организации или в Telegram-канале.

Ранее сообщалось о том, что под Красноярском закрыли бассейн из-за нарушений.

ЖКХ