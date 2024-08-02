В Красноярске на выходных отключат холодную воду в двух районах

А с 10 утра до 20 вечера 3 августа холодной воды не будет в ряде домов на пр. Свободный, Кравченко, красной Армии, Бабушкина, Советской, Серова и других улицах. Полный перечень адресов можно узнать в соцсетях организации или в Telegram-канале.