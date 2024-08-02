«Игры» с разумом: почему главный сериал лета понравится не всем

Самым же странным и необъяснимым решением авторов сериала кажется один плакат, который присутствует во многих кадрах первых двух эпизодов. Он висит в оргкомитете Олимпиады, не заметить его невозможно. На нем еще молодая женщина с вьющимися волосами, образ узнаваем, но на плакате написано ее имя — Алла Гранина. Это обескураживает. Значит ли это, что мы услышим шутку о том, что Брежнев — мелкий политический деятель времен Аллы Граниной? Почему Брежнев здесь — это Брежнев, а фамилия Пугачевой пропала? Или это сигнал нам, что что-то здесь нечисто? Говорят, когда Горький приехал на Соловки, заключенных хорошо одели и дали им в руки газеты, но один специально держал ее вверх ногами. Горький всё понял и кивнул ему. Может, мы тоже должны кивнуть в ответ? Но мы — не Горький. И как тут поступить — тоже непонятно. Будем смотреть дальше и разбираться, а некоторые свои догадки пока оставим при себе.