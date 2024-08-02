Полицейские провели рейды по выявлению незаконных мигрантов в Иркутске

Традиционные рейдовые мероприятия по выявлению нарушителей миграционного законодательства прошли в Иркутске. Во время проверок были проведены беседы с 18 жителями ближнего зарубежья. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД Иркутской области незаконную постановку на учет выявили у 31-летней женщины и ее пятилетней дочери.
— Также в одной из комнат полицейские установили 37-летнюю женщину с нарушениями срока пребывания. Постановлением Свердловского районного суда Иркутска она выдворена за пределы РФ с помещением в Центр временного содержания иностранных граждан, — поделились оперативники.
На жителей Иркутска, которые помогали мигрантам незаконно находится на территории страны составлены протоколы об административном правонарушении. Также был обнаружен 37-летний житель соседней страны, с решением о депортации.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что житель Монголии, управляя тягачом, перевернулся в Слюдянском районе. Мужчина получил травмы и был госпитализирован в больницу.