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Полицейские провели рейды по выявлению незаконных мигрантов в Иркутске

Во время профилактического мероприятия проверили 18 иностранцев.

Источник: Комсомольская правда

Традиционные рейдовые мероприятия по выявлению нарушителей миграционного законодательства прошли в Иркутске. Во время проверок были проведены беседы с 18 жителями ближнего зарубежья. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД Иркутской области незаконную постановку на учет выявили у 31-летней женщины и ее пятилетней дочери.

— Также в одной из комнат полицейские установили 37-летнюю женщину с нарушениями срока пребывания. Постановлением Свердловского районного суда Иркутска она выдворена за пределы РФ с помещением в Центр временного содержания иностранных граждан, — поделились оперативники.

На жителей Иркутска, которые помогали мигрантам незаконно находится на территории страны составлены протоколы об административном правонарушении. Также был обнаружен 37-летний житель соседней страны, с решением о депортации.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что житель Монголии, управляя тягачом, перевернулся в Слюдянском районе. Мужчина получил травмы и был госпитализирован в больницу.