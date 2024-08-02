Полицейские провели рейды по выявлению незаконных мигрантов в Иркутске

Традиционные рейдовые мероприятия по выявлению нарушителей миграционного законодательства прошли в Иркутске. Во время проверок были проведены беседы с 18 жителями ближнего зарубежья. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД Иркутской области незаконную постановку на учет выявили у 31-летней женщины и ее пятилетней дочери.