Падает численность населения Калининградской области, не спасают и мигранты

Естественная убыль населения в январе-мае 2024 года увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2023 года на 413 человек. Число умерших превысило число родившихся в 1,8 раз. Миграционный прирост частично компенсировал потери численности населения от естественной убыли.
Отмечается уменьшение числа умерших детей в возрасте до одного года. В структуре причин смерти младенцев преобладают состояния, возникающие в перинатальный период (от 22 недель беременности, включая роды и первые семь дней жизни ребенка) и врожденные аномалии (заболевания тесно связанные со здоровьем матери).
За январь-май 2024 года число мигрантов (количество прибывших и количество выбывших) уменьшилось на 1267 человек, или на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, миграционный прирост населения увеличился на 467 человек, или на 26,4%. В обмене населением с государствами-участниками СНГ сохраняется миграционный прирост, наиболее значительным он был в миграционном обмене с Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном.
Соответствующие данные приводит Калининградстат.