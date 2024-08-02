Падает численность населения Калининградской области, не спасают и мигранты

За январь-май 2024 года число мигрантов (количество прибывших и количество выбывших) уменьшилось на 1267 человек, или на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, миграционный прирост населения увеличился на 467 человек, или на 26,4%. В обмене населением с государствами-участниками СНГ сохраняется миграционный прирост, наиболее значительным он был в миграционном обмене с Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном.