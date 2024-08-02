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Космонавт из Красноярского края вошел в состав американской миссии 2025 года

Космонавт Госкорпорации «Роскосмос» Кирилл Песков из Красноярского края включен в состав миссии Crew-10, которая отправится на Международную космическую станцию в 2025 году.

Источник: Роскосмос

Такая информация появилась на сайте корпорации «Роскосмос».

Кроме россиянина на американском корабле Crew Dragon полетят астронавты NASA Энн МакКлейн и Николь Айерс и также их коллега из JAXA Такуя Ониси.

34-летний Кирилл Песков родился в Кызыле, а школу заканчивал в Шарыпово. После учебы в Ульяновском авиационном училище он работал вторым пилотом самолёта Боинг-757. Сначала он летал на самолетах Nordwind Airlines, а затем перешел в авиакомпанию «Икар», которая базируется в Красноярске.

В 2017 году Кирилл Песков подал заявление о зачислении в отряд космонавтов и прошел все необходимые испытания. В декабре 2020 года ему присвоена квалификация космонавта-испытателя. В июле 2024 года Пескова назначили дублером его коллеги Александра Горбунова, который должен отправиться в космос в августе в составе миссии Crew-9.

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