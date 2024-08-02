Космонавт из Красноярского края вошел в состав американской миссии 2025 года

В 2017 году Кирилл Песков подал заявление о зачислении в отряд космонавтов и прошел все необходимые испытания. В декабре 2020 года ему присвоена квалификация космонавта-испытателя. В июле 2024 года Пескова назначили дублером его коллеги Александра Горбунова, который должен отправиться в космос в августе в составе миссии Crew-9.