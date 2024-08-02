В казанском парке Победы началось празднование дня ВДВ

По сложившейся традиции, на празднование Дня Воздушно-десантных войск собрались несколько сотен человек. Они пришли в тельняшках, голубых беретах и с флагами. После официальной части мероприятия каждый из них отправится отмечать праздник в кругу своих близких и друзей.