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Четырехчасовая огромная очередь на Крымский мост продолжает расти

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг — РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом со стороны Тамани и Керчи пробка продолжает расти, сообщает оперативный Telegram-канал о ситуации на мосту.

Источник: РИА "Новости"

«В очереди со стороны Тамани находятся 1400 транспортных средст. Время ожидания более четырех часов. В очереди со стороны Керчи находится 298 транспортных средств. Время ожидания около часа», — говорится в сообщении.

Пробка перед мостом сформировалась еще 1 августа, в девять часов утра досмотра ожидали более 500 автомобилей. К обеду число машин, ожидающих досмотра с обеих сторон, выросло до 1161. Длинные очереди с обеих сторон мостового перехода сохранялись в течение всего дня и стали сокращаться только к вечеру. На протяжении всей ночи количество автомобилей не падало ниже пятисот.

В Крыму был бессрочно введен желтый уровень террористической опасности, поэтому в целях безопасности досмотр транспортных средств на мостовом переходе является обязательной процедурой.

В настоящее время по мосту разрешено движение только автомобилям массой до 3,5 тонн. Кроме того, добраться с полуострова на материк и обратно также можно по сухопутному маршруту через новые регионы России — ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути — семь часов.