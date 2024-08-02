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В Самаре 4 августа в парке Гагарина пройдет праздник ко Дню железнодорожника

Для жителей Самары в парке Гагарина проведут мастер-классы, конкурсы и розыгрыши призов.

В Самаре в воскресенье, 4 августа 2024 года, в парке Гагарина пройдет праздничное мероприятие, посвященное Дню железнодорожника. Праздничная программа будет проходить с 09:00 до 14:00. Об этом сообщила пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

В парке состоится большой спортивно-музыкальный праздник для всей семьи. Гостей ждут разнообразные конкурсы, мастер-классы, розыгрыши призов и выступления артистов. Также на празднике можно будет насладиться танцевальной музыкой, послушать диджеев и участвовать в различных активностях.

Для детей будут организованы сладкие зоны и интерактивные площадки. Кроме того, все желающие смогут принять участие в благотворительном забеге «Достигая цели» на дистанции 1520, 5000 и 10000 метров. Вход для всех желающих свободный.

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