Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дятлова рассказала, как попасть в программу благоустройства дворов

В 2024 году приведут в порядок 17 объектов.

Для участия в программе благоустройства дворов жильцам надо подать коллективное заявление в администрацию. Об этом написала в телеграм-канале глава администрации Елена Дятлова.

На общедомовом собрании жильцы должны составить протокол и указать готовность к софинансированию. Документ передают в мэрию. Заявки рассматривает комиссия и, если всё соответствует требованиям, двор включают в план работ.

Внешний вид дворовой территории зависит от жильцов.

«Калининградская служба заказчика слушает и делает визуализацию, проект, согласовывает их и сметы, проводит торги. После — приходит подрядная организация. Мы всегда стараемся заключить контракт так, чтобы работы начали весной, а к началу осени все закончили».

уточнила Дятлова

Исходя из предпочтений горожан, мэрия проведёт ревизию земель, свободных от прав третьих лиц, чтобы резервировать их для обустройства детских и спортивных площадок на городской территории. План работ на 2025 уже составлен.

Дятлова объяснила, почему при ремонте дворов у одних делают тропинки и скамейки, а у других всё закатывают под парковку.

ЖКХ