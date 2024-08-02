Дятлова рассказала, как попасть в программу благоустройства дворов

Для участия в программе благоустройства дворов жильцам надо подать коллективное заявление в администрацию. Об этом написала в телеграм-канале глава администрации Елена Дятлова.
На общедомовом собрании жильцы должны составить протокол и указать готовность к софинансированию. Документ передают в мэрию. Заявки рассматривает комиссия и, если всё соответствует требованиям, двор включают в план работ.
Внешний вид дворовой территории зависит от жильцов.
«Калининградская служба заказчика слушает и делает визуализацию, проект, согласовывает их и сметы, проводит торги. После — приходит подрядная организация. Мы всегда стараемся заключить контракт так, чтобы работы начали весной, а к началу осени все закончили».
Исходя из предпочтений горожан, мэрия проведёт ревизию земель, свободных от прав третьих лиц, чтобы резервировать их для обустройства детских и спортивных площадок на городской территории. План работ на 2025 уже составлен.
Дятлова объяснила, почему при ремонте дворов у одних делают тропинки и скамейки, а у других всё закатывают под парковку.