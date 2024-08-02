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Пятивагонные составы могут появиться в нижегородском метро

Сейчас региональное правительство вместе с мэрией решают вопрос о покупке 5 пятивагонных составов.

Источник: Нижегородская правда

Пятивагонные составы могут появиться в метро Нижнего Новгорода после запуска новых станций. Об этом сайту pravda-nn.ru сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Сейчас региональное правительство вместе с мэрией решают вопрос о покупке 5 пятивагонных составов метро для курсирования после ввода в эксплуатацию новых станций.

«Определение типа вагона будет проводиться при подготовке к конкурсной документации», — говорится в сообщении.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что единый проездной на электричку и метро могут ввести в Нижнем Новгороде.

метро