Пятивагонные составы могут появиться в нижегородском метро

Пятивагонные составы могут появиться в метро Нижнего Новгорода после запуска новых станций. Об этом сайту pravda-nn.ru сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
Сейчас региональное правительство вместе с мэрией решают вопрос о покупке 5 пятивагонных составов метро для курсирования после ввода в эксплуатацию новых станций.
«Определение типа вагона будет проводиться при подготовке к конкурсной документации», — говорится в сообщении.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что единый проездной на электричку и метро могут ввести в Нижнем Новгороде.