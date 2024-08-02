Со стороны Кубани у Крымского моста скопилась пробка из 1400 машин

Необходимо отметить, что по данным на 9:00 со стороны Краснодарского края на подъездах к мосту находилось 1200 машин, со стороны Крым — 179 единиц транспорта.



Ранее «Новая Кубань» писала, что 1 августа пробки на пути к Черному морю на трассе М-4 «Дон» превысили 25 километров.