Ричмонд
+26°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Со стороны Кубани у Крымского моста скопилась пробка из 1400 машин

На обоих подъездах к Крымскому мосту образовалась огромная пробка. Свою очередь ожидают более 1,5 тысячи машин.

Источник: Новая Кубань

Со стороны Кубани дорожный затор состоит из 1400 автомобилей. Эти данные были опубликованы в Телеграм-канале «Крымский мост: оперативная информация» сегодня, 2 августа к 10:00.

«В очереди со стороны Тамани находится 1400 транспортных средств. Время ожидания около четырех часов. В очереди со стороны Керчи находится 298 транспортных средств. Время ожидания около часа», — говорится в сообщении.

Необходимо отметить, что по данным на 9:00 со стороны Краснодарского края на подъездах к мосту находилось 1200 машин, со стороны Крым — 179 единиц транспорта.

Ранее «Новая Кубань» писала, что 1 августа пробки на пути к Черному морю на трассе М-4 «Дон» превысили 25 километров.