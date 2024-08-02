Введён карантин: опасное растение появилось в центре Омска

Опасность повилики заключается в том, что она паразитирует на культурных растениях, истощая их и снижая урожайность. Кроме того, это растение может переносить различные заболевания, которые могут передаваться культурным растениям. Повилику очень трудно уничтожить, она быстро распространяется и может покрыть большие площади, что затрудняет выращивание других растений.