Введён карантин: опасное растение появилось в центре Омска

В Управлении Россельхознадзора по Омской области сообщили о введении в Центральном округе Омска карантинной зоны из-за распространения сорняка-вредителя. Речь идёт о растении повилика. Очаг его распространения зафиксирован на улице Чехова, у дома № 3.
Карантинная зона распространяется на границы очага и защитную буферную зону на площади 13,5 гектара. Введённая мера обязывает собственников и пользователей земельных участков на этой территории ежегодно проводить комплекс мероприятий по борьбе с сорняком.
Опасность повилики заключается в том, что она паразитирует на культурных растениях, истощая их и снижая урожайность. Кроме того, это растение может переносить различные заболевания, которые могут передаваться культурным растениям. Повилику очень трудно уничтожить, она быстро распространяется и может покрыть большие площади, что затрудняет выращивание других растений.
Это уже четвёртая карантинная фитосанитарная зона в Омской области по повилике. Аналогичные расположены на территории Омского и Москаленского районов.