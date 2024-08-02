Ричмонд
+26°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Введён карантин: опасное растение появилось в центре Омска

Сорняк трудно уничтожить и он быстро распространяется.

Источник: Россельхознадзор РФ

В Управлении Россельхознадзора по Омской области сообщили о введении в Центральном округе Омска карантинной зоны из-за распространения сорняка-вредителя. Речь идёт о растении повилика. Очаг его распространения зафиксирован на улице Чехова, у дома № 3.

Карантинная зона распространяется на границы очага и защитную буферную зону на площади 13,5 гектара. Введённая мера обязывает собственников и пользователей земельных участков на этой территории ежегодно проводить комплекс мероприятий по борьбе с сорняком.

Опасность повилики заключается в том, что она паразитирует на культурных растениях, истощая их и снижая урожайность. Кроме того, это растение может переносить различные заболевания, которые могут передаваться культурным растениям. Повилику очень трудно уничтожить, она быстро распространяется и может покрыть большие площади, что затрудняет выращивание других растений.

Это уже четвёртая карантинная фитосанитарная зона в Омской области по повилике. Аналогичные расположены на территории Омского и Москаленского районов.

здоровье