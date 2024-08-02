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Белоруска победила на кулинарном конкурсе в Китае

Белоруска заняла первое место «Кубка поваров» в Китае, приготовив драники. Об этом сообщили в эфире телеканала «Беларусь 4» в Гомеле.

Повар из Гомеля Оксана Черкас стала лучшей среди поваров и завоевала золотую медаль «Кубка поваров» в Китае. Победным блюдом белоруски были драники. Основное требование конкурса — приготовление нескольких национальных блюд, способных передать колорит представляемой республики.

Конкурс не предполагает заготовок. Участникам раздают не прошедшие термическую обработку ингредиенты. Кроме жюри блюдо должны оценить и 15 посетителей конкурса.

Как рассказала белоруска, на приготовление кулинарного шедевра предоставляется три часа. По словам победительницы, она знала, что хочет приготовить именно драники.

Кроме того, в эфире телеканала Оксана поделилась своим кулинарным секретом. Хорошие драники готовят из старого картофеля, а чтобы масса для картофельных блинов не темнела, нужно добавить лук.