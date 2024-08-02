Белоруска победила на кулинарном конкурсе в Китае

Повар из Гомеля Оксана Черкас стала лучшей среди поваров и завоевала золотую медаль «Кубка поваров» в Китае. Победным блюдом белоруски были драники. Основное требование конкурса — приготовление нескольких национальных блюд, способных передать колорит представляемой республики.
Конкурс не предполагает заготовок. Участникам раздают не прошедшие термическую обработку ингредиенты. Кроме жюри блюдо должны оценить и 15 посетителей конкурса.
Как рассказала белоруска, на приготовление кулинарного шедевра предоставляется три часа. По словам победительницы, она знала, что хочет приготовить именно драники.
Кроме того, в эфире телеканала Оксана поделилась своим кулинарным секретом. Хорошие драники готовят из старого картофеля, а чтобы масса для картофельных блинов не темнела, нужно добавить лук.