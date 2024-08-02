На дорогах Хабаровского края заработали передвижные камеры

Для снижения аварийности «Хабаровскуправтодор» начал использование передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на дорогах региона. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», мобильные камеры с 1 августа применяться в семи муниципальных районах — в Бикинском, Вяземском, Хабаровском, Нанайском, Комсомольском, имени Лазо, а также в городе Комсомольск-на-Амуре. Ежедневно там задействовано до пяти передвижных комплексов.
— Они устанавливаются в очагах аварийности, а также на аварийно-опасных и потенциально опасных участках автомобильных дорог регионального и федерального значения — все они предварительно согласованы с управлением МВД по Хабаровскому краю. Целью установки таких комплексов является повышение безопасности дорожного движения, а также предотвращения и пресечения правонарушений, — рассказали нашему корреспонденту в «Хабаровскуправтодоре».
Места применения работающих в автоматическом режиме передвижных комплексов обозначаются соответствующими дорожными знаками — «Фотовидеофиксация». Такое правило предусмотрено требованиями постановления правительства Российской Федерации. Устанавливаются знаки на расстоянии 150 — 300 метров до начала зоны контроля.
В «Хабаровскуправтодоре» просят автомобилистов соблюдать правила и не ставить под угрозу собственную и жизни других участников дорожного движения.
Напомним, что мае текущего года на федеральной трассе А-376 Хабаровск — Лидога — Ванино — Комсомольск-на-Амуре заработал первый стационарный автоматический пункт весогабаритного контроля. Комплекс находится в районе села Лидога. Система способна без остановки транспортного средства определять вес и габариты тяжеловесных и крупногабаритных автомобилей, фиксировать превышение нормативов по нагрузкам на ось и размерам, а также производить фото- и видеофиксацию нарушений.