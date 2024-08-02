На дорогах Хабаровского края заработали передвижные камеры

— Они устанавливаются в очагах аварийности, а также на аварийно-опасных и потенциально опасных участках автомобильных дорог регионального и федерального значения — все они предварительно согласованы с управлением МВД по Хабаровскому краю. Целью установки таких комплексов является повышение безопасности дорожного движения, а также предотвращения и пресечения правонарушений, — рассказали нашему корреспонденту в «Хабаровскуправтодоре».