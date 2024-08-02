Иностранный наемник пришел отпраздновать День ВДВ во Владивостоке

Случилось все в сквере напротив Дома профсоюзов на Авангарде. Задержала Дэдпула отнюдь не полиция, а один из виновников торжества. Мужчина в голубом берете закинул гостя себе на спину и прошелся с ним до остановки. Судя по кадрам, сперва он хотел пойти вместе с героем комикса в автобус, но по неизвестным причинам передумал.