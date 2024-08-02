Иностранный наемник пришел отпраздновать День ВДВ во Владивостоке

На День Воздушно-десантных войск во Владивостоке наведался незваный гость. Иностранный агент в черно-красном костюме и с мечами за спиной пришел на празднование, однако его задержали.
Случилось все в сквере напротив Дома профсоюзов на Авангарде. Задержала Дэдпула отнюдь не полиция, а один из виновников торжества. Мужчина в голубом берете закинул гостя себе на спину и прошелся с ним до остановки. Судя по кадрам, сперва он хотел пойти вместе с героем комикса в автобус, но по неизвестным причинам передумал.
Дальнейшая судьба Дэдпула, оставленного на автобусной остановке, неизвестна.
Отметим, что не первый раз владивостокцы в праздники перевоплощаются в героев зарубежных фильмов, комиксов и книг. Так, отпраздновать 9 Мая пришел жуткий клоун из известного ужастика.