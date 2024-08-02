Главные новости 2 августа 2024 года

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями к 2 августа 2024 года.
Кого выдали с Запада в Россию в рамках обмена заключенными
Россия и страны Запада провели обмен заключенными в Анкаре. В обмене участвовали Россия, Белоруссия, США, Германия, Норвегия, Польша и Словения. Обмен проходил в столице Турции Анкаре.
В Севастополе сообщили о падении суббоеприпасов ATACMS на улицы
ПВО РФ сбили в Севастополе не менее четырёх воздушных целей, включая американскую ракету ATACMS. Суббоеприпасы упали на проспекте Генерала Острякова, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
В Турции заблокировали Instagram
В Турции заблокировали Instagram по решению Совета по технологиям и коммуникациям. Ограничение может быть связано с удалением постов о гибели главы политбюро «Хамас» Исмаила Хании. Глава управления коммуникаций Турции Фахреттин Алтун осудил платформу.
Google ответил на данные о замедлении YouTube
Google отрицает, что отсутствие доступа к YouTube у россиян связано с их техническими проблемами или действиями. С 1 августа россияне начали жаловаться на сбои, особенно в Москве и Санкт-Петербурге.
В ВТБ спрогнозировали «экстравысокие» ставки по вкладам
ВТБ прогнозирует экстравысокие ставки по депозитам до конца 2024 года. Зампред правления Георгий Горшков отметил, что ключевая ставка держится на уровне 18%. Экстраставки связаны с высоким значением главного индикатора денежного рынка.