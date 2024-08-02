В Перми спасают лисенка, раненого под Луганском

В Луганской народной республике в городе Стаханове образовался целый мини-городок для бездомных животных — настолько много оказывается в зоне СВО кошек и собак, которые остались без хозяев.
А недавно волонтерам принесли раненого лисенка.
— Он был сильно истощен, у него были сломаны бедро и задняя лапа, — рассказывает руководитель пермского сообщества помощи диким животным «Лисичкин терем» Марина Перезолова. — Его прооперировали, пробовали откормить, но ему становилось все хуже — нужные ветеринарные услуги в зоне спецоперации оказать не было возможности. Луганские девочки-волонтеры связались с нами и попросили помощи.
Лисенок был сильно истощен. Фото: «Лисичкин терем».
Раненого лисенка доставили в Пермь. Марина посмотрела на истощенный испуганный рыжий комочек и не могла сдержать слез. А поплакав, принялась за лечение.
— Впереди у лисенка осмотр у хирурга, ортопеда, сдача анализов, проведение УЗИ и лечение с реабилитацией, — рассказала она. — Сейчас он уже освоился и выглядит намного лучше.