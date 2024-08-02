В Перми спасают лисенка, раненого под Луганском

— Он был сильно истощен, у него были сломаны бедро и задняя лапа, — рассказывает руководитель пермского сообщества помощи диким животным «Лисичкин терем» Марина Перезолова. — Его прооперировали, пробовали откормить, но ему становилось все хуже — нужные ветеринарные услуги в зоне спецоперации оказать не было возможности. Луганские девочки-волонтеры связались с нами и попросили помощи.