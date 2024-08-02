Во Владивостоке началось прокладывание газопровода

Исполняющая обязанности министра энергетики и газоснабжения Приморского края Елена Шиш рассказала, что это первая улица в городе, на которой будут газифицироваться частные дома. Их на Камской около 70. В этом году также начнется газификация улицы Пржевальского, идет проектирование по улице Лесной.