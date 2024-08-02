Во Владивостоке началось прокладывание газопровода

Во Владивостоке начали прокладывать газопровод. Работы идут на Камской улице, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.
Специалисты с помощью машины горизонтально направленного бурения делают «прокол» в грунте на улице Камской, чтобы не вскрывать все дорожное полотно. Всего строители пробурят и положат 1,6 километра газопровода. Завершить газификацию участка планируется до конца 2024 года.
Исполняющая обязанности министра энергетики и газоснабжения Приморского края Елена Шиш рассказала, что это первая улица в городе, на которой будут газифицироваться частные дома. Их на Камской около 70. В этом году также начнется газификация улицы Пржевальского, идет проектирование по улице Лесной.
Газификация бесплатно ведется по поручению президента России Владимира Путина. Людям разъясняют преимущества использования газа в своих домах и рассказывают о мерах поддержки, которые они могут получить от властей при газификации своих домов.
«Региональным законом установлены меры социальной поддержки граждан, желающих газифицировать свое домовладение. Сумма компенсации составляет от 190 до 381 тысяч рублей в зависимости от категории льготы. В числе льготников — многодетные семьи, а также воспитывающие детей-инвалидов, участники СВО и члены их семей. Такие выплаты получили уже более 120 приморцев», — пояснила начальник отдела министерства Юлия Терюханова.
Напомним, в Приморском крае планируется подключить к программе социальной догазификации СНТ, расположенные в границах Владивостокского и Уссурийского городских округов. В настоящее время Министерство энергетики и газоснабжения Приморского края во взаимодействии с Управлением Росреестра по Приморскому краю разрабатывает планы-графики догазификации СНТ, согласно которым в 2025—2026 годах планируется подведение газа к садовым участкам.